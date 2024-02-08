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Александрия во втором спарринге дня оторвалась на туркменистанском Ахале

Премьер-лига
Обновлено

Утром проиграли датчанам, вечером выиграли у туркменской команде

Александрия во втором спарринге дня оторвалась на туркменистанском Ахале

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

8 февраля "Александрия" провела сразу два спарринга. Утром "горожане" проиграли датскому "Видовре", зато вечером оторвались на туркменистанском "Ахале".

В вечернем матче "горожане" имели почти тотальное преимущество, которое вылилось в три забитых гола.

На 38-й минуте Скорко не очень удачно пробил пенальти, который потянул вратарь, но Даниил сам и добавил мяч в ворота.

На 68 минуте, после стандарта в исполнении Александра Беляева, Антон Кравченко переправил круглого в сетку, а, под занавес матча, на 81 минуте, Де, воспользовавшись ошибкой оппонента, сделал счет разгромным – 3:0.

Свой следующий спарринг александрийцы проведут в воскресенье, 11 февраля. Соперником команды станет датский Лонгбю.

"Александрия" - "Ахал" 3:0 (1:0)

Голы: Скорко (38), Кравченко, (68), Де, (81)

На 38-й минуте Скорко не реализовал пенальти (голкипер)

"Александрия": Георгий Ермаков (Виктор Долгий, 46'), Кампос, Антон Кравченко (К), Данил Скорко, Евгений Смирный (Николай Михайленко, 65'), Иван Калюжный (Даниил Ващенко, 72'), Родион Плакса (Безерра) ,82'), Артем Кулаковский, Денис Костышин, Александр Беляев, Владислав Погорелый (Де,46')

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