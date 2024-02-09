  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн товарищеский матч

Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В пятницу, 9 февраля, "Динамо" проведет свой пятый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Александра Шовковского станет представитель Северной Македонии - "Шкендия".

Товарищеский поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. Смотреть спарринг можно на клубном YouTube-канале киевлян.

Товарищеский матч, 9 февраля 2024 год
"Динамо" - "Шкендия" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

По теме
yellow-arrow
Банада: Имел предложения из-за рубежа, но в такое время нужно быть дома - с родными людьми и с Украиной
yellow-arrow
АГМК – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
yellow-arrow
Минай объявил о подписании еще двух новичков
Динамо (Киев) Шкендия (Тетово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости