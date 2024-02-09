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Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу, 9 февраля, "Динамо" проведет свой пятый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Александра Шовковского станет представитель Северной Македонии - "Шкендия".
Товарищеский поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. Смотреть спарринг можно на клубном YouTube-канале киевлян.
Товарищеский матч, 9 февраля 2024 год
"Динамо" - "Шкендия" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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