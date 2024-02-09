Металлист 1925 - Брентфорд Б. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В пятницу, 9 февраля, "Металлист 1925" проведет четвертый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Испании. Подопечные Виктора Скрипника померяются силами с английским"Брентфордом" Б - дублем клуба, который играет в АПЛ.

Спарринг начнется в 17:00 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский матч можно будет на YouTube-канале "Металлиста 1925".

Товарищеский матч, 9 февраля 2024 год

"Металлист 1925" - "Брентфорд" Б 17:00

Трансляция - YouTube-канал "Металлиста 1925"