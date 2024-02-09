Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Брентфорд Б. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Металлист 1925 - Брентфорд Б. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Металіст 1925
В пятницу, 9 февраля, "Металлист 1925" проведет четвертый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Испании. Подопечные Виктора Скрипника померяются силами с английским"Брентфордом" Б - дублем клуба, который играет в АПЛ.
Спарринг начнется в 17:00 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский матч можно будет на YouTube-канале "Металлиста 1925".
Товарищеский матч, 9 февраля 2024 год
"Металлист 1925" - "Брентфорд" Б 17:00
Трансляция - YouTube-канал "Металлиста 1925"
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Бенфика прошла в полуфинал Кубка. Трубин пропустил один гол, известны баллы украинца от SofaScore
- Юлия Довбик: Артем мечтает играть за великий, легендарный клуб. Масштаба Реала, Милана, Манчестер Сити
- 12-миллионый новичок Шахтера получил тяжелую травму в сборной Бразилии
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн