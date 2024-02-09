Уже играл у Скрипника. Опытный украинец в шаге от перехода в Металлист 1925

Как мы уже писали, украинский защитник Максим Имереков официально расторг контракт с греческим "Атромитосом". Футболист покинул клуб в статусе свободного агента.

33-летний футболист будет вновь играть в УПЛ. Уже завтра Имереков должен присоединиться к "Металлисту 1925", который находится на сборе в Испании. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Он пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт. Источник утверждает, что срок соглашения составит 2 года.

К слову, Имереков уже играл под руководством Виктора Скрипника (сезон 2021/22), когда тот возглавлял "Зарю". В Украине защитник также выступал за запорожский "Металлург", "Александрию" и "Десну". За рубежом играл за белорусские "Белшину" и "Торпедо-БелАЗ", кипрский "Эрмис".