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Стал известен стартовый состав Динамо на матч со Шкендией

Премьер-лига

Игра начнется в 16:00

Стал известен стартовый состав Динамо на матч со Шкендией

Фото: ФК Динамо Київ

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В пятницу, 9 февраля, "Динамо" проведет свой пятый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Александра Шовковского станет представитель Северной Македонии - "Шкендия".

Уже стал известен стартовый состав на поединок:

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат,

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Дячук, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Диалло, Царенко, Бенито, Рамадани, Супряга.

Товарищеский поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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