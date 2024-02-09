Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен стартовый состав Динамо на матч со Шкендией
Игра начнется в 16:00
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу, 9 февраля, "Динамо" проведет свой пятый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Александра Шовковского станет представитель Северной Македонии - "Шкендия".
Уже стал известен стартовый состав на поединок:
"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат,
Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Дячук, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Диалло, Царенко, Бенито, Рамадани, Супряга.
Товарищеский поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
- Тренер Жироны назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Умеров сообщил об отставке Залужного с должности главнокомандующего ВСУ
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО