Горячее братское дерби. ТМ. Динамо - Шкендия 1:1

" Динамо " продолжает работу на своих сборах в Турции. Сегодня, 9 февраля, команда Шовковского провела спарринг с одним из грандов футбола Северной Македонии – "Шкендией".

Матч (особенно первый тайм) получился довольно интересный, и даже можно смело сказать, что боевой (судья показал аж 5 желтых карточек).

Киевляне начали активно и сразу же создали пару моментов, в одном из которых Волошин проверил штангу. "Шкендия" постепенно отошла от стартовой настырности соперника и сама ввязалась в игру на встречных курсах.

Игра смотрелась неплохо, обе команды были активны, по разу забили, правда, из офсайдов, и, в конце концов, на 27-й минуте Шала открыл счет. Правда тут "мышь" словил Бущан, пропустив не самый сложный мяч в ближний угол.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало второго тайма осталось за киевлянами – "Шкендия" начала играть по счету, пытаясь сдержать киевлян, что северомакедонцам не удалось. На 60-й минуте "Динамо" провело действительно классную атаку (даже пас пяткой прошел), которую завершил Ванат, вколотив в сетку с пары метров.

Сразу после забитого гола Шовковский провел массовую замену, после чего игра успокоилась и закономерно закончилась ничьей.

Тем не менее, поединок получился, как для спарринга, очень неплохим – смотреть его было нескучно. Отдельная вишенка для заголовка – в составе соперников друг против друга сыграли родные братья Рамадани.

Свой следующий спарринг "Динамо" проведет 12 февраля против латвийского РФШ.

"Динамо" - "Шкендия" 1:1

Голы: Ванат (60) — Шала (26)

"Динамо": 1.Бущан (Нещерет, 46), 2.Вивчаренко (44. Дубинчак, 61), 4.Попов (34.Сирота, 61), 32.Михавко (25.Дячук, 61), 20.Караваев (90.Гусев, 50; 92.Рамадани, 69), 6.Бражко (18.Андриевский, 61), 10.Шапаренко (Шепелев, 46), 29.Буяльский (К) (37.Царенко, 61), 22.Кабаев (77.Диалло, 61), 91.Волошин (30.Диалло, 61), 11.Ванат (21.Супряга, 61).