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Авагимян: Фанатов Черноморца не проведешь - они любят команду как родную маму

Премьер-лига

Хавбек рассказал об особых отношениях с фанатами Черноморца

Авагимян: Фанатов Черноморца не проведешь - они любят команду как родную маму

sportmarket.review

Новина українською

Хавбек "Черноморца" Артур Авагимян рассказал о особой связи игрока с одесскими фанатами.

- У тебя очень тесная связь с одесскими фанатами, скажи, как и почему они тебя полюбили и откуда такая привязанность к Одессе?

- Фанатов в Одессе не проведешь, они видят когда отдаются на 100% и ценят то, когда играешь за клуб, а не за деньги, потому что каждый фанат этого клуба любит команду как родную маму.

Я думаю они ценят то, что в тяжелое время для клуба, я помог ему выйти в УПЛ. А я со своей стороны ценю их поддержку, когда у меня были спады. Взаимопомощь – для хороших отношений это важно.

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Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Источник:
SMR
Опубликовал: Михаил Черныш
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