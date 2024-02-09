Авагимян: Фанатов Черноморца не проведешь - они любят команду как родную маму

Хавбек " Черноморца " Артур Авагимян рассказал о особой связи игрока с одесскими фанатами.

- У тебя очень тесная связь с одесскими фанатами, скажи, как и почему они тебя полюбили и откуда такая привязанность к Одессе?

- Фанатов в Одессе не проведешь, они видят когда отдаются на 100% и ценят то, когда играешь за клуб, а не за деньги, потому что каждый фанат этого клуба любит команду как родную маму.

Я думаю они ценят то, что в тяжелое время для клуба, я помог ему выйти в УПЛ. А я со своей стороны ценю их поддержку, когда у меня были спады. Взаимопомощь – для хороших отношений это важно.