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Авагимян: Фанатов Черноморца не проведешь - они любят команду как родную маму
Хавбек рассказал об особых отношениях с фанатами Черноморца
sportmarket.review
Хавбек "
- У тебя очень тесная связь с одесскими фанатами, скажи, как и почему они тебя полюбили и откуда такая привязанность к Одессе?
- Фанатов в Одессе не проведешь, они видят когда отдаются на 100% и ценят то, когда играешь за клуб, а не за деньги, потому что каждый фанат этого клуба любит команду как родную маму.
Я думаю они ценят то, что в тяжелое время для клуба, я помог ему выйти в УПЛ. А я со своей стороны ценю их поддержку, когда у меня были спады. Взаимопомощь – для хороших отношений это важно.
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