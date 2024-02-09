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Обыграли узбекский АГМК. Верес одержал свою вторую победу на сборах
Со счетом 2:1
nkveres.com
9 февраля на сборах в Турции верес провел товарищеский матч против узбекского клуба АГМК.
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Во втором тайме игра несколько успокоился и АГМК в одной из контратак сравнял счет.
Впрочем, Верес" снова сумел выйти вперед – в концовке забил и вырвал победу Гайдучек – 2:1.
В воскресенье, 11 февраля, у "Вереса" запланирован спарринг против чешской "Сигмы".
Верес – АГМК 2:1
Голы: Шастал (15), Гайдучик (82) - 61
"Верес": Паст (Когут, 61) - Курко (Мельник, 61), Жулио Сезар (Вовченко, 61), Балан (Гакман, 61), Шевченко (Смеян, 61), Банада (Кучеренко, 61), Кучеров (Кухарук, 61), Шастал (В.Шарай, 46), Дахновский (Янаков, 46), Яго (Годя, 61), Мрвальевич (Гайдучик, 61).
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