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Обыграли узбекский АГМК. Верес одержал свою вторую победу на сборах

Премьер-лига
Обновлено

Со счетом 2:1

Обыграли узбекский АГМК. Верес одержал свою вторую победу на сборах

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

9 февраля на сборах в Турции верес провел товарищеский матч против узбекского клуба АГМК.

"Верес" начал активно, создал несколько моментов, которые не реализовал, но все-таки забил на 15-й минуте. После навеса от Дахновского с фланга Мрвальевич отдал короткую передачу на Шастала, и тот уверенно переиграл голкипера. До перерыва ровенчане могли забивать еще, но – не сложилось.

Во втором тайме игра несколько успокоился и АГМК в одной из контратак сравнял счет.

Впрочем, Верес" снова сумел выйти вперед – в концовке забил и вырвал победу Гайдучек – 2:1.

В воскресенье, 11 февраля, у "Вереса" запланирован спарринг против чешской "Сигмы".

Верес – АГМК 2:1

Голы: Шастал (15), Гайдучик (82) - 61

"Верес": Паст (Когут, 61) - Курко (Мельник, 61), Жулио Сезар (Вовченко, 61), Балан (Гакман, 61), Шевченко (Смеян, 61), Банада (Кучеренко, 61), Кучеров (Кухарук, 61), Шастал (В.Шарай, 46), Дахновский (Янаков, 46), Яго (Годя, 61), Мрвальевич (Гайдучик, 61).

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