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С хет-триком Юсова. Металлист 1925 в спарринге разгромил молодежку Брентфорда

Премьер-лига
Обновлено

Со счетом 4:0

С хет-триком Юсова. Металлист 1925 в спарринге разгромил молодежку Брентфорда

instagram.com/metalist1925_kh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

9 февраля "Металлист 1925" на сборах в Испании провел свой очередной спарринг. Соперниками харьковчан была молодежка английского "Бренфторда".

Особой борьбы в матче не получилось – харьковчане отгрузили сопернику 4 сухих гола – хет-трик оформил Юсов, еще один гол добавил Капинус.

Свой следующий спарринг команда Скрипника проведет 15 февраля против норвежского "Согндала"

"Металлист 1925" - "Брентфорд Б" 4:0

Голы: Капинус 37, Юсов 45, 47, 66 (пенальти)

Металлист 1925": Сидоренко (Проценко 46), Капинус (Жичиков 70), Ткачук (Ари Моура 64), Курило, Фарина, Червак, Юрченко (Обинайя 64), Габелок (к) (Вачиберадзе 64), Дмитренко ( Борячук 46), Юсов (Бычек 70), Сидоров (Чирук 70)

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