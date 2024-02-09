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С хет-триком Юсова. Металлист 1925 в спарринге разгромил молодежку Брентфорда
Со счетом 4:0
instagram.com/metalist1925_kh
9 февраля "
Особой борьбы в матче не получилось – харьковчане отгрузили сопернику 4 сухих гола – хет-трик оформил Юсов, еще один гол добавил Капинус.
Свой следующий спарринг команда Скрипника проведет 15 февраля против норвежского "Согндала"
"Металлист 1925" - "Брентфорд Б" 4:0
Голы: Капинус 37, Юсов 45, 47, 66 (пенальти)
Металлист 1925": Сидоренко (Проценко 46), Капинус (Жичиков 70), Ткачук (Ари Моура 64), Курило, Фарина, Червак, Юрченко (Обинайя 64), Габелок (к) (Вачиберадзе 64), Дмитренко ( Борячук 46), Юсов (Бычек 70), Сидоров (Чирук 70)
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