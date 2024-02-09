Гагарин: Бескоровайный сказал, что хочет остаться в Кривбассе и стать чемпионом

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал о трансферной политике криворожского клуба.

- Этой зимой было много слухов о Бескоровайном, о Дибанго. Были предложения у "Кривбасса"?

- Бескоровайный хочет остаться в "Кривбассе". Он пришел не для того, чтобы прийти и уйти. Возвращаться из Европы сюда на тот момент для него был шаг. Сейчас он сказал, что хочет остаться в "Кривбассе" и стать чемпионом.

- Сейчас у "Кривбасса" есть хорошие игроки, которых можно продать - Бескоровайный, Дибанго, Бизимана. Какая политика клуба? Сейчас клуб не продает, потому что хочет выиграть чемпионство, или не продает, потому что нет предложений?

- Если будет нормальное предложение, то, конечно, игроков будут продавать.

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- Игорь Суркис тоже так говорит. Для этого человека нормальное предложение - это какие-то заоблачные цифры.

- Здесь, наверное, и позиция главного тренера. Из того, что я слышал, он не боится продавать игроков. Он говорит, что мы же для этого здесь и работаем.

Если вспомнить его ситуацию, которая у него была в "Шерифе" - он (игрок - прим.) приходил за 10 тысяч долларов, а ушел за несколько миллионов. И продолжали они играть, продолжали выигрывать. Все нормально.