"Думать о будущем буду летом", - Авагимян подтвердил интерес из Грузии

Хавбек " Черноморца " Артур Авагимян подтвердил информацию о том, что им интересовались в Грузии.

- Недавно были слухи о том, что тебя хотят видеть в "Динамо" Батуми, правда ли это?

- Да, правда. На данный момент все мысли с "Черноморцем", я хочу сделать все, чтобы помочь этому клубу. Думать о дальнейших действиях буду летом.