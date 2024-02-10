Премьер-лига
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"Думать о будущем буду летом", - Авагимян подтвердил интерес из Грузии
Пока что все мысли - о Черноморце
Артур Авагимян
Хавбек "
- Недавно были слухи о том, что тебя хотят видеть в "Динамо" Батуми, правда ли это?
- Да, правда. На данный момент все мысли с "Черноморцем", я хочу сделать все, чтобы помочь этому клубу. Думать о дальнейших действиях буду летом.
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