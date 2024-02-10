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"Думать о будущем буду летом", - Авагимян подтвердил интерес из Грузии

Премьер-лига

Пока что все мысли - о Черноморце

"Думать о будущем буду летом", - Авагимян подтвердил интерес из Грузии

Артур Авагимян

Новина українською

Хавбек "Черноморца" Артур Авагимян подтвердил информацию о том, что им интересовались в Грузии.

- Недавно были слухи о том, что тебя хотят видеть в "Динамо" Батуми, правда ли это?

- Да, правда. На данный момент все мысли с "Черноморцем", я хочу сделать все, чтобы помочь этому клубу. Думать о дальнейших действиях буду летом.

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Динамо (Батуми) Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Источник:
SMR
Опубликовал: Михаил Черныш
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