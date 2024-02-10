Тренер Вереса: Результат требует времени, ребята стараются, есть определенные сдвиги

Главный тренер "Верес" Олег Шандрук подвел итоги матча против узбекистанского "АГМК", 2:1.

"Сборы продолжаются. Мы хотим многое улучшить прямо сейчас и уже. Но такого не бывает. Результат требует времени. Ребята стараются, есть определенные сдвиги. Но есть и над чем работать. Победа внушает оптимизм. Но были ошибки. Будем над ними работать. Уже и определенная усталость накопилась физическая, и ментально устали. Поэтому завтра будет выходной для обновления.

Дмитрий Шастал, забил первый гол за Верес. Все новички быстро проходят адаптацию. И Шастал, и Янаков, и Банада – все сегодня отработали качественно.

Относительно основы на матче чемпионата – сейчас есть определенное понимание. Но в команде есть хорошая конкуренция. И футболисты это понимают".