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Рух - Горица. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига
Обновлено

Рух – Горица: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Рух - Горица. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

ruhlviv

Новина українською

В субботу, 10 января, “Рух” сыграет два контрольных матча на сборе в Словении. Соперниками львовского клуба будут команды из Словении: в 12:30 “Горица”, а в 15:30 – “Приморье”.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 12:30. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Словения. Контрольный матч

"Рух" (Украина) "Приморье" (Словения)

Видеотрансляция – YouTube

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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