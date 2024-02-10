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Рух - Приморье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Рух – Приморье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Рух
В субботу, 10 января, “Рух” сыграет два контрольных матча на сборе в Словении. Соперниками львовского клуба будут команды из Словении: в 12:30 “Горица”, а в 15:30 – “Приморье”.
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Матч начнется в 15:30. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Словения. Контрольный матч
"Рух" (Украина) – "Приморье" (Словения)
Видеотрансляция – YouTube
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