Рух - Приморье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В субботу, 10 января, “Рух” сыграет два контрольных матча на сборе в Словении. Соперниками львовского клуба будут команды из Словении: в 12:30 “Горица”, а в 15:30 – “Приморье”.

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Матч начнется в 15:30. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Словения. Контрольный матч

Видеотрансляция – YouTube