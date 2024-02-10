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Оболонь - Кеге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Оболонь - Кеге: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Оболонь - Кеге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" продолжает активную подготовку ко второй части сезона. В субботу, десятого февраля, "пивовары" проводят спарринг против датского клуба "Кеге".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Старт игры - в 10:40. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Оболонь" - "Кеге"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: UA-Футбол
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