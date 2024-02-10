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Минай - Металлист. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Минай - Металлист: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Минай - Металлист. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: fcminaj.com

Новина українською

"Минай" – единственная команда УПЛ, которая проводит подготовку ко второй части сезона без выезда за границу. Закарпатцы готовятся дома. В субботу, десятого февраля, они проведут свой пятый спарринг. На этот раз – против харьковского "Металлиста", который временно базируется в Ужгороде.

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Матч начнется в 12:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Смотреть можно YouTube.

Контрольный матч

"Минай" - "Металлист"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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