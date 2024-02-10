"Шовковский работает с теми, кто в обойме": Зверов - о трансферах Динамо Киев

Футбольный журналист-блоггер Владимир Зверов рассказал о том, что за время зимнего межсезонья "Динамо Киев" так и не подписал ни одного защитника.

"Проблемы в обороне никуда не делись. Но сейчас тема поиска защитника чуть-чуть стала на паузу. Шовковский работает с теми, кто в обойме. А то, что Дячук выходил на позиции правого защитника, это было экспериментальное решение", — рассказал Зверов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, "Динамо Киев" провело пять товарищеских матчей на сборах в Турции. Первую игру в УПЛ в новом году киевляне проведут на выезде против харьковского "Металлиста 1925".