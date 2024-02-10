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"Шовковский работает с теми, кто в обойме": Зверов - о трансферах Динамо Киев

Премьер-лига
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Никого не приобрели

"Шовковский работает с теми, кто в обойме": Зверов - о трансферах Динамо Киев

fcdynamo.com

Новина українською

Футбольный журналист-блоггер Владимир Зверов рассказал о том, что за время зимнего межсезонья "Динамо Киев" так и не подписал ни одного защитника.

"Проблемы в обороне никуда не делись. Но сейчас тема поиска защитника чуть-чуть стала на паузу. Шовковский работает с теми, кто в обойме. А то, что Дячук выходил на позиции правого защитника, это было экспериментальное решение", — рассказал Зверов.

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Напомним, "Динамо Киев" провело пять товарищеских матчей на сборах в Турции. Первую игру в УПЛ в новом году киевляне проведут на выезде против харьковского "Металлиста 1925".

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Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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