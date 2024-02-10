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Авагимян: Считаю важным для каждого изучения родного языка. Сейчас как раз записался на курсы

Премьер-лига

Подтягивает уровень украинского

Авагимян: Считаю важным для каждого изучения родного языка. Сейчас как раз записался на курсы

Фото: instagram.com/avagimian10

Новина українською

Футболист "Черноморца" Артур Авагимян поделился своим мнением о вкладе украинских футболистов в борьбу против России, изучении украинского языка и прокомментировал инцидент с лайками постов российского игрока.

– Как думаешь, допустимо ли сейчас быть украинским футболистом и не транслировать никаких слов о войне или сборах?

– Я думаю, что все должны говорить о войне, каждый должен помогать, если ты не на фронте это меньше, что ты можешь сделать – собрать деньги, помочь финансово или информативно. И это все равно не сравнить с военными, рискующими своей жизнью.

– Раньше к тебе были вопросы по поводу русского языка, лайков Захаряна и тому подобное. Сделал ли ты выводы? Как сейчас у тебя с языком и продолжаешь ли лайкать Захаряна?

– Считаю важным для каждого изучения родного языка, в медийном пространстве все больше пытаюсь использовать украинский, но пока сложно, очень сложно и стыдно ошибаться и говорить криво. Сейчас как раз записался на курсы.

По поводу лайков. Это было неправильно с моей стороны, потому что он россиянин, играющий за сборную и ничего не говорящий о войне – это неправильно поддерживать любой формат взаимодействия, даже если это лайки. Я уже понял это, прошу прощения, что немного поздно”, - сказал Авагимян.

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Источник:
Sportmarket.review
Опубликовал: Максим Кучер
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