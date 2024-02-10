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Ворскла не сыграет запланированный спарринг с корейцами. Ранее они играли против россиян
Изменения в календаре полтавчан
Фото: пресслужби ФК "Ворскла"
В субботу, десятого февраля, у "Ворсклы" был запланирован очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе. Полтавчане хотели сыграть с южнокорейским "Гангвоном".
Впрочем, как стало известно UA-Футбол, матч не состоится – его отменили из-за того, что ранее "Гангвон" проводил товарищескую встречу с россиянами.
"Ворскла" этой зимой сыграла уже шесть контрольных матчей – в пяти победила, в одном – проиграла. Ожидается, что до конца сбора клуб сыграет еще как минимум один матч – против грузинского "Сабуртало".
Первый официальный матч года "Ворскла" проведет 26-го февраля против "Зари".
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