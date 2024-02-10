КМ. Рух обыгрывает Приморье с преимуществом в два мяча

В сегодняшнем спарринге во время подготовки ко второй половине сезона "Рух" обыграл словенское "Приморье" со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. Уже на 3-й минуте Плюман открыл счет. Пидгурский удвоил преимущество на 33-й.

Свои заключительные поединки в Словении подопечные Виталия Пономарева проведут в четверг, 15 февраля. Так, в 12:30 "Рух" сыграет с "Бринье Гросупле", а в 15:30 - с "Триглавом".

Товарищеский матч.

"Рух" (Львов, Украина) - "Приморье" (Айдовщина, Словения) 2:0 (2:0)

10 февраля 2024 года. Чатеж, Словения

Голы: Плюман, 3, Пидгурский, 33