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КМ. Рух обыгрывает Приморье с преимуществом в два мяча
Товарищеский поединок против словенской команды
Фото: пресслужби ФК "Рух"
В сегодняшнем спарринге во время подготовки ко второй половине сезона "Рух" обыграл словенское "Приморье" со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. Уже на 3-й минуте Плюман открыл счет. Пидгурский удвоил преимущество на 33-й.
Свои заключительные поединки в Словении подопечные Виталия Пономарева проведут в четверг, 15 февраля. Так, в 12:30 "Рух" сыграет с "Бринье Гросупле", а в 15:30 - с "Триглавом".
Товарищеский матч.
"Рух" (Львов, Украина) - "Приморье" (Айдовщина, Словения) 2:0 (2:0)
10 февраля 2024 года. Чатеж, Словения
Голы: Плюман, 3, Пидгурский, 33
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