КМ. Кривбасс - Виборг 1:0. Минимальная победа криворожского клуба

Криворожский "Кривбасс" сыграл свой шестой спарринг во время зимних УТС против датского "Виборга" и победил со счетом 1:0. Бронзовый призер чемпионата Дании пропустил единственный гол на 31-й минуте. Отличился Хрвое Илич, который реализовал пенальти.

Свой последний контрольный матч на Пиренеях команда Юрия Вернидуба сыграет в ближайший вторник, 13 февраля, против испанской "Мурсии" после чего отправится в Украину.

10 февраля 2024 года. Зимние УТС. Контрольный матч

Кривбасс (Кривой Рог) - Виборг (Виборг, Дания) - 1:0 (1:0)

Гол: Хрвое Илич, с пенальти, 31.