Черноморец снова не смог обыграть команду Второй лиги

Чем ближе возобновление сезона-2023/24, тем острее у тренерского штаба одесского "Черноморца" ощущается необходимость в усилении команды новыми футболистами и сыгранности состава. С этой целью "моряки" провели сегодня два спарринга, в которых их соперниками были клубы второй лиги. Как уже сообщал UA-Футбол, в первом из них, с винницкой "Нивой" была зафиксирована ничья, 2:2.

Сразу же по окончании этой встречи "Черноморец" начал второй контрольный поединок. В нем ему противостояли земляки из "Реала Фармы", который занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. В ходе игры предпочтительнее выглядели "моряки", однако стоит отдать должное и "фармацевтам", которые имели несколько реальных шансов для взятия ворот, но не смогли их использовать. Девяносто минут матча так и не выявили победителя, он завершился вничью, 0:0.