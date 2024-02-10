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Черноморец снова не смог обыграть команду Второй лиги
Два матча – две ничьи
фото - УПЛ
Чем ближе возобновление сезона-2023/24, тем острее у тренерского штаба одесского "Черноморца" ощущается необходимость в усилении команды новыми футболистами и сыгранности состава. С этой целью "моряки" провели сегодня два спарринга, в которых их соперниками были клубы второй лиги. Как уже сообщал UA-Футбол, в первом из них, с винницкой "Нивой" была зафиксирована ничья, 2:2.
Сразу же по окончании этой встречи "Черноморец" начал второй контрольный поединок. В нем ему противостояли земляки из "Реала Фармы", который занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. В ходе игры предпочтительнее выглядели "моряки", однако стоит отдать должное и "фармацевтам", которые имели несколько реальных шансов для взятия ворот, но не смогли их использовать. Девяносто минут матча так и не выявили победителя, он завершился вничью, 0:0.
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