  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец снова не смог обыграть команду Второй лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец снова не смог обыграть команду Второй лиги

Премьер-лига

Два матча – две ничьи

Черноморец снова не смог обыграть команду Второй лиги

фото - УПЛ

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Чем ближе возобновление сезона-2023/24, тем острее у тренерского штаба одесского "Черноморца" ощущается необходимость в усилении команды новыми футболистами и сыгранности состава. С этой целью "моряки" провели сегодня два спарринга, в которых их соперниками были клубы второй лиги. Как уже сообщал UA-Футбол, в первом из них, с винницкой "Нивой" была зафиксирована ничья, 2:2.

Сразу же по окончании этой встречи "Черноморец" начал второй контрольный поединок. В нем ему противостояли земляки из "Реала Фармы", который занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. В ходе игры предпочтительнее выглядели "моряки", однако стоит отдать должное и "фармацевтам", которые имели несколько реальных шансов для взятия ворот, но не смогли их использовать. Девяносто минут матча так и не выявили победителя, он завершился вничью, 0:0.

По теме
yellow-arrow
КМ. Заря - Пюник 4:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
КМ. Верес - АГМК 2:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Кривбасс - Виборг 1:0. Минимальная победа криворожского клуба
Контрольные матчи Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
10.02.2024 в 20:40
украинский гвардиола ГРИ ты что творишь --где усиление а не эти жёлторотики Ю 19
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.02.2024 в 20:40
украинский гвардиола ГРИ ты что творишь --где усиление а не эти жёлторотики Ю 19
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости