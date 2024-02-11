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Сигма Б - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Сигма Б - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Сигма Б - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: НК Верес

Новина українською

Украинские клубы продолжают активную подготовку к возобновлению сезона. Не отстает от остальных "Верес", который проведет на сборах уже свой шестой контрольный матч.

Соперником будет представитель Чехии – дубл ь "Сигмы" из города Оломоуц. Матч начнется в 14:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Сигма" Б - "Верес"

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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