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Сигма Б - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Сигма Б - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: НК Верес
Украинские клубы продолжают активную подготовку к возобновлению сезона. Не отстает от остальных "Верес", который проведет на сборах уже свой шестой контрольный матч.
Соперником будет представитель Чехии – дубл ь "Сигмы" из города Оломоуц. Матч начнется в 14:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Сигма" Б - "Верес"
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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