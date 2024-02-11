Сигма Б - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Украинские клубы продолжают активную подготовку к возобновлению сезона. Не отстает от остальных "Верес", который проведет на сборах уже свой шестой контрольный матч.

Соперником будет представитель Чехии – дубл ь "Сигмы" из города Оломоуц. Матч начнется в 14:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube