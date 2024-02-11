Александрия - Лонгбю. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

У "Александрии" этой зимой много контрольных матчей – и много соперников из Дании. Очередным станет "Лонгбю", контрольный матч с которым запланирован на одиннадцатое февраля.

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Игра начнется в 14:30. Смотреть можно на YouTube – бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube