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Александрия - Лонгбю. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Александрия - Лонгбю: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Колаж - ФК Олександрія
У "Александрии" этой зимой много контрольных матчей – и много соперников из Дании. Очередным станет "Лонгбю", контрольный матч с которым запланирован на одиннадцатое февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Игра начнется в 14:30. Смотреть можно на YouTube – бесплатно и без регистрации.
Контрольный матч
"Александрия" - "Лонгбю"
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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