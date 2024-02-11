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Александрия - Лонгбю. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Александрия - Лонгбю: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Александрия - Лонгбю. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Колаж - ФК Олександрія

Новина українською

У "Александрии" этой зимой много контрольных матчей – и много соперников из Дании. Очередным станет "Лонгбю", контрольный матч с которым запланирован на одиннадцатое февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Игра начнется в 14:30. Смотреть можно на YouTube – бесплатно и без регистрации.

Контрольный матч

"Александрия" - "Лонгбю"

Видеотрансляция - YouTube

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ФК Александрия смотреть футбол онлайн
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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