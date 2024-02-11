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Пономарев: К поединку с Полесьем игроки подойдут в полной боевой готовности.

Премьер-лига
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Рух начинает пред соревновательный цикл подготовки

Пономарев: К поединку с Полесьем игроки подойдут в полной боевой готовности.

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о том, как проходит подготовка "желто-черных" к возобновлению УПЛ и оценил матчи против "Горицы" и "Приморье".

Виталий Юрьевич, как вы оцените матч с "Горицей"?

В этих спаррингах мы провели ротацию состава, ведь хотели посмотреть на взаимодействие некоторых игроков. Первым поединком с "Горицей" я недоволен, потому что команда проиграла очень много борьбы. Конечно, это зимние сборы и футболисты имеют серьезные нагрузки, но хочется, чтобы они не проигрывали единоборства и имели лучшую концентрацию во всех игровых моментах. Мы имели свои возможности для того, чтобы забить, но не реализовали их. В то же время мы проиграли не из-за этого, а из-за того, что уступали в единоборствах - я этим разочарован и команда будет работать, чтобы исправить эти ошибки.

А что скажете о матче с "Приморьем"?

По игре с "Приморьем", то позитива больше - футболисты продемонстрировали совсем другую игру. Они поддерживали интенсивность, хорошо выглядели, удачно действовали в организационном плане - делали все то, что тренерский штаб требует от игроков. Большую часть матча нам все удавалось: забили два гола в первом тайме, имели еще хорошие моменты, качественно играли в обороне и в атаке. Конечно, в конце игры было трудно, ведь футболисты почти все время играют по 90 минут и имеют серьезные нагрузки, поэтому они были уставшие и игра давалась несколько сложнее.

Уже совсем скоро, 25 февраля "Рух" сыграет в УПЛ против "Полесья". Изменится ли что-то в подготовке "желто-черных", учитывая что до этого поединка осталось почти две недели?

Сейчас у команды начнется пред соревновательный цикл подготовки. То есть мы начинаем готовиться к первому матчу с "Полесьем" в УПЛ. В спаррингах футболисты сейчас работают на фоне усталости, но к поединку в чемпионате они подойдут в полной боевой готовности.

Напомним, "Рух" перед зимней паузой занимал шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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