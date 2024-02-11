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В расположении Ворсклы находится бывший футболист молодежной сборной Франции

Премьер-лига

Весомое усиление?

В расположении Ворсклы находится бывший футболист молодежной сборной Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В расположении "Ворсклы" пополнение. На сбор к полтавчанам прибыл французский полузащитник Самба Сиссоко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Сегодня потенциальный новичок должен сыграть в товарищеском матче подопечных Долганского.

В его активе есть один матч за молодежную сборную Франции – в 2018 году. Также он сыграл пять встреч за команду Франции U20, а также 15 поединков за Францию U19.

Сиссоко воспитывался в академии "Тура", а затем представлял французские "Реймс" и "Кевии". Последним клубом Самбы был бельгийский "Серен" из второго дивизиона. Футболист с 1 января находится в статусе свободного агента.

"У Сиссоко малийские корни, адаптироваться в команде ему должен помочь Ибраим Кане", - отмечает источник.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 450 тысяч евро.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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