В расположении Ворсклы находится бывший футболист молодежной сборной Франции

В расположении "Ворсклы" пополнение. На сбор к полтавчанам прибыл французский полузащитник Самба Сиссоко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Сегодня потенциальный новичок должен сыграть в товарищеском матче подопечных Долганского.

В его активе есть один матч за молодежную сборную Франции – в 2018 году. Также он сыграл пять встреч за команду Франции U20, а также 15 поединков за Францию U19.

Сиссоко воспитывался в академии "Тура", а затем представлял французские "Реймс" и "Кевии". Последним клубом Самбы был бельгийский "Серен" из второго дивизиона. Футболист с 1 января находится в статусе свободного агента.

"У Сиссоко малийские корни, адаптироваться в команде ему должен помочь Ибраим Кане", - отмечает источник.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 450 тысяч евро.