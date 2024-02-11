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Николай Гайдучик: На 70-80% мы готовы к весенней части сезона

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Также подытожил игру против АГМК

Николай Гайдучик: На 70-80% мы готовы к весенней части сезона

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик поделился эмоциями от игры против узбекистанского "АГМК", 2:1.

"Считаю, что хорошо сыграли. Конечно, есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Контроль мяча, прессинг, реализация моментов. Но понравился темп игры в нашем исполнении. Вышел на замену и пытался вместе с другими ребятами этого темпа добавить. Не сразу удалось качественно включиться в игру. Но потом добавили в агрессии и победили. Относительно гола - просто сработал на добивании. Тренер всегда акцентирует на том, чтобы доигрывать эпизоды до конца, работать на добываниях.

По моему мнению, процентов на 70-80 мы уже готовы к весенней части сезона. Довольно неплохое понимание требований тренерского штаба есть. Конечно, есть еще время для работы над ошибками".

Напомним, сегодня "Верес" сыграет против чешской "Сигмы". Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени. Для "Вереса" это будет шестая контрольная игра в зимнем межсезонье.

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Верес (Ровно) Николай Гайдучик
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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