Николай Гайдучик: На 70-80% мы готовы к весенней части сезона

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик поделился эмоциями от игры против узбекистанского "АГМК", 2:1.

"Считаю, что хорошо сыграли. Конечно, есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Контроль мяча, прессинг, реализация моментов. Но понравился темп игры в нашем исполнении. Вышел на замену и пытался вместе с другими ребятами этого темпа добавить. Не сразу удалось качественно включиться в игру. Но потом добавили в агрессии и победили. Относительно гола - просто сработал на добивании. Тренер всегда акцентирует на том, чтобы доигрывать эпизоды до конца, работать на добываниях.

По моему мнению, процентов на 70-80 мы уже готовы к весенней части сезона. Довольно неплохое понимание требований тренерского штаба есть. Конечно, есть еще время для работы над ошибками".