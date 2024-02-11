Бразильский защитник Жуниор Рейес вернулся в "Зарю".

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Луганская "Заря" сообщила о возвращении Жуниора Рейеса. Контракт с 28-летним левым защитником подписан на 3 года.

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Напомним, Жуниор Рейес играл за "Зарю" с 2020 по 2022 годы. За тот период он сыграл в 31 матче, забил один гол и отдал две результативные передачи.