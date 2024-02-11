Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жуниор Рейес вернулся в Зарю
Контракт рассчитан на 3 года
ФК Зоря
Бразильский защитник Жуниор Рейес вернулся в "Зарю".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Луганская "Заря" сообщила о возвращении Жуниора Рейеса. Контракт с 28-летним левым защитником подписан на 3 года.
Читайте такжеОфициально: Заря подписала опорника из Хорватии
Напомним, Жуниор Рейес играл за "Зарю" с 2020 по 2022 годы. За тот период он сыграл в 31 матче, забил один гол и отдал две результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Зоря
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
- Красюк назвал космические цены на бой Усик-Фьюри
- Умеров сообщил об отставке Залужного с должности главнокомандующего ВСУ
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн