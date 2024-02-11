  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жуниор Рейес вернулся в Зарю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жуниор Рейес вернулся в Зарю

Премьер-лига

Контракт рассчитан на 3 года

Жуниор Рейес вернулся в Зарю

ФК Зоря

Новина українською

Бразильский защитник Жуниор Рейес вернулся в "Зарю".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Луганская "Заря" сообщила о возвращении Жуниора Рейеса. Контракт с 28-летним левым защитником подписан на 3 года.

Читайте такжеОфициально: Заря подписала опорника из Хорватии

Напомним, Жуниор Рейес играл за "Зарю" с 2020 по 2022 годы. За тот период он сыграл в 31 матче, забил один гол и отдал две результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Биловар: Хочу попросить у болельщиков Динамо терпение во время сборов
yellow-arrow
Николай Гайдучик: На 70-80% мы готовы к весенней части сезона
yellow-arrow
В расположении Ворсклы находится бывший футболист молодежной сборной Франции
Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости