Экс-аналитик сборной Украины и структуры Шахтера присоединился к Заре

Бывший аналитик национальной сборной Украины и структуры "Шахтера" Авраам Кампомар трудоустроился в "Заре". Об этом сообщает ТаТоТакое.

Должность аналитика луганцев с лета была вакантной после того, как Дмитрий Кабачок вместе с Патриком ван Леувеном присоединился к "Шахтеру". Но зимой Кампомар получил предложение восполнить этот пробел и уже работает с "Зарей".

Ранее испанец работал в академии "Шахтера" (ассистент директора), в сборной Украины во время каденции Петракова и в УАФ. Он также является участником первого набора платформы PASS.