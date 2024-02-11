Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-аналитик сборной Украины и структуры Шахтера присоединился к Заре
Обновление у луганчан
Фото: ФК Шахтар
Бывший аналитик национальной сборной Украины и структуры "Шахтера" Авраам Кампомар трудоустроился в "Заре". Об этом сообщает ТаТоТакое.
Должность аналитика луганцев с лета была вакантной после того, как Дмитрий Кабачок вместе с Патриком ван Леувеном присоединился к "Шахтеру". Но зимой Кампомар получил предложение восполнить этот пробел и уже работает с "Зарей".
Ранее испанец работал в академии "Шахтера" (ассистент директора), в сборной Украины во время каденции Петракова и в УАФ. Он также является участником первого набора платформы PASS.
Популярное сейчас
- Зеленский назначил новых командующих Теробороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и ДШВ
- Анчелотти: Вы постоянно спрашиваете меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки мира
- "Наш первый соперник – очень качественная Украина": Саво Милошевич - о плей-офф отбора на Евро-2024
- На просмотре в Черноморце - 34-летний бывший полузащитник ЛНЗ и Металлиста 1925
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО