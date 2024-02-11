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С дебютным голом новичка. Верес сыграл вничью в спарринге против команды со второго дивизиона Чехии

Премьер-лига

Янаков впервые забил за ровенчан

С дебютным голом новичка. Верес сыграл вничью в спарринге против команды со второго дивизиона Чехии

Фото: ФК Верес

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В товарищеском матче в Турции встречались "Сигма Оломоуц Б" и "Верес".

В первом тайме команды голов не забивали. Счет был открыт уже на 48-й минуте встречи усилиями Дениса Янакова. Новичок ровенчан замкнул прострел Владислава Шарая с фланга.

На 59-й минуте чехи удачно сориентировались на добивании и сравняли цифры на табло. Правда, на 75 минуте "Верес" снова вышел вперед. Владислав Шарай записал в свой актив второй ассист, однако на этот раз забил Михаил Шестаков.

Точку в матче поставили именно чехи. Адам Юрица на 86 минуте установил итоговый счет 2:2, завершился атаку своей команды после вбрасывания с аута.

Следующий матч "Верес" проведет завтра против латвийской "Лиепаи".

"Сигма Оломоуц Б" (Чехия) – "Верес" (Украина) 2:2

Голы: Догналек 59, Юрица 86 – Янаков 48, М. Шестаков 75

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Источник:
YouTube Вереса
Опубликовал: Максим Кучер
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