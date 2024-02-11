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Оболонь завершила зимние сборы и возвращается в Украину

Премьер-лига

Завершили УТС ничьей

Оболонь завершила зимние сборы и возвращается в Украину

Фото: пресслужби ФК "Оболонь"

Новина українською

"Оболонь" завершила зимние сборы и возвращается в Украину, об этом клуб сообщил в соцсетях. Сегодня коллектив Валерия Иващенко провел последнюю тренировку и отправился на родину. Они поблагодарили ВСУ за возможность провести УТС:

""Оболонь" благодарит Вооруженные силы Украины, которые непрерывно и отважно защищают границы нашего государства. Именно благодаря вам наш футбольный клуб имел возможность провести тренировочные сборы!"

Пивовары провели восемь спаррингов с зарубежными клубами, одержали три победы, столько же матчей проиграли и еще дважды сыграли вничью (мячи 14-12). Лучшим бомбардиром стал Сергей Суханов, на счету которого 3 гола. Завершили сбор ничейным поединком с датским Кеге.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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