"Оболонь" завершила зимние сборы и возвращается в Украину, об этом клуб сообщил в соцсетях. Сегодня коллектив Валерия Иващенко провел последнюю тренировку и отправился на родину. Они поблагодарили ВСУ за возможность провести УТС:

""Оболонь" благодарит Вооруженные силы Украины, которые непрерывно и отважно защищают границы нашего государства. Именно благодаря вам наш футбольный клуб имел возможность провести тренировочные сборы!"

Пивовары провели восемь спаррингов с зарубежными клубами, одержали три победы, столько же матчей проиграли и еще дважды сыграли вничью (мячи 14-12). Лучшим бомбардиром стал Сергей Суханов, на счету которого 3 гола. Завершили сбор ничейным поединком с датским Кеге.