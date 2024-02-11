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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с тремя игроками

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Клуб поблагодарил за старания Абдуллаева, Ногейру и Казаеса

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с тремя игроками

Фото: пресслужби ФК "Металіст 1925"

Новина українською

"Металлист 1925" завершил сотрудничество с тремя игроками. Клуб покидают Абдулла Абдуллаев, Игорь Ногейра и Леонардо Казаес, об этом харьковчане сообщили на официальном сайте.

Абдулла Абдуллаев присоединился к "Металлисту 1925" в феврале 2023 года.С тех пор 21-летний полузащитник принял участие в 11 поединках и отметился одной голевой передачей.

19-летний бразилец Игор Ногейра присоединился к харьковскому коллективу в сентябре 2022 года. В течение этого периода он принял участие в 8 матчах за основную команду и 26 за молодежный состав, где забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Также в октябре 2022 года 19-летний бразилец Леонардо Казаес стал игроком "Металлиста 1925". За этот период он принял участие в 1 игре за основную команду и провел 22 матча в молодежном составе, где забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Клуб поблагодарил Абдуллу, Игоря и Леонардо за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам и пожелал успешного продолжения профессиональной карьеры.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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