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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с тремя игроками
Клуб поблагодарил за старания Абдуллаева, Ногейру и Казаеса
Фото: пресслужби ФК "Металіст 1925"
"Металлист 1925" завершил сотрудничество с тремя игроками. Клуб покидают Абдулла Абдуллаев, Игорь Ногейра и Леонардо Казаес, об этом харьковчане сообщили на официальном сайте.
Абдулла Абдуллаев присоединился к "Металлисту 1925" в феврале 2023 года.С тех пор 21-летний полузащитник принял участие в 11 поединках и отметился одной голевой передачей.
19-летний бразилец Игор Ногейра присоединился к харьковскому коллективу в сентябре 2022 года. В течение этого периода он принял участие в 8 матчах за основную команду и 26 за молодежный состав, где забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Также в октябре 2022 года 19-летний бразилец Леонардо Казаес стал игроком "Металлиста 1925". За этот период он принял участие в 1 игре за основную команду и провел 22 матча в молодежном составе, где забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Клуб поблагодарил Абдуллу, Игоря и Леонардо за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам и пожелал успешного продолжения профессиональной карьеры.
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