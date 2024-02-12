Дячук: Тренеры укажут нам на ошибки, которые мы допустили в матче со Шкендией

Защитник "Динамо" Максим Дячук рассказал о подготовке ко второй половине сезона и игре на новой позиции справа в защите.

- Наш второй сбор имеет игровой характер. В ближайшее время наберем игровой тонус и будем входить во вторую часть сезона. Чувствую себя хорошо, думаю, еще немного - и наберу хорошую форму.

- Команда уже сыграла много спаррингов, какой вам понравился больше всего?

- Каждый спарринг по-своему тяжелый. Не могу выделить какой-то один, все хорошие.

- "Динамо" уверенно победило "Лиепаю", но потом сыграло вничью со "Шкендией", что не удавалось в этом матче?

- Не знаю, будет теория, и тренеры укажут нам на ошибки, которые мы допустили в этом матче, сделают акцент, чтобы они не повторялись в будущем.

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- На втором сборе также много теоретических занятий, чему уделяете внимание?

- Работе над ошибками. Тренеры показывают, что у нас хорошо получается, что - не очень, и вносят определенные коррективы.

- На сборах вы часто играете на позиции правого защитника, это для вас что-то новое?

- Конечно, это новая позиция, но у тренеров есть свое мнение, они видят мое место там, а я только рад, что мне дают игровую практику.

- Насколько игра на фланге отличается от центра защиты? Нравится ли вам новая роль и частое подключение к атакам?

- Конечно, трудно, потому что я не привык к такой работе, понемногу буду включаться и стараться правильно выполнять эти действия, потому что бывает, что я не выдерживаю этот ритм и чувствую одышку.

- К тренерскому штабу присоединился Сергей Федоров, он работает с защитниками? Какие советы вам дает?

- Он просто дает наставления, где четче отдать передачу, как правильно перемещаться и на максимальных скоростях. Это базовые подсказки тренера для защитников.

- Для футболистов очень важно восстановление. Как команда и вы лично восстанавливаетесь, чем занимаетесь в свободное время?

- Каждый день после тренировки я имею дневной сон, а после второй тренировки или игры посещаю СПА. Кроме того, у нас есть бочка со льдом, мы там стоим, или делаем процедуру "game ready" - это прикладывание льда к ногам. А также используем лимфодренажные штаны - все эти процедуры доступны, и мы их выполняем, чтобы лучше восстановиться.

- Как команда поддержала Кристиана Биловара после его травмы?

- Если честно, все очень испугались, мы, наверное, впервые с подобным столкнулись. Конечно, все его поддержали, переживали за него. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле, - поделился Дячук.