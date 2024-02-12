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Колос сделал предложение о трансфере азербайджанского защитника
Футболист может продолжить карьеру в УПЛ
Фото: Instagram
Защитником "Араз-Нахчывана" и сборной Азербайджана Тураном Манафовым заинтересовался украинский клуб, сообщает Azerisport.
По информации источника, речь идет о "Колосе", который уже выдвинул соответствующее предложение о трансфере. Состоится переход 25-летнего Манафова или нет, выяснится в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Туран провел 23 матча за азербайджанский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.
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