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"Звали в Динамо". Талант Шахтера рассказал, почему отказал киевлянам

Премьер-лига

Юный игрок выбрал донецкий коллектив

"Звали в Динамо". Талант Шахтера рассказал, почему отказал киевлянам

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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18-летний полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов рассказал о том, как начал заниматься футболом.

"Это был матч "Зирки", которая играла в Первой лиге. В перерыве проводили конкурс, когда нужно было обводить фишки с мячом. Дедушка отвел меня, чтобы я принял в нем участие.

Потом меня пригласили в детскую футбольную школу "Лидер". Со временем, в 9-10 лет, перешел в "Зирку", где играл за старший, 2005-й, год. Работал с тренером Вадимом Даренко, который когда-то тренировал Андрея Русола.

Играл за "Зирку" U-14 в ДЮФЛ. Попал в "Днепр" на просмотр - это вообще был мой первый просмотр. А тогда оказался в академии "Шахтера" - сразу захотел там остаться. Звали в "Динамо", но я сказал, что хочу в "Шахтер". С детства болею за команду и мечтал туда попасть", - сказал Цуканов.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Цуканов
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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