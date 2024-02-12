"Звали в Динамо". Талант Шахтера рассказал, почему отказал киевлянам

18-летний полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов рассказал о том, как начал заниматься футболом.

"Это был матч "Зирки", которая играла в Первой лиге. В перерыве проводили конкурс, когда нужно было обводить фишки с мячом. Дедушка отвел меня, чтобы я принял в нем участие.

Потом меня пригласили в детскую футбольную школу "Лидер". Со временем, в 9-10 лет, перешел в "Зирку", где играл за старший, 2005-й, год. Работал с тренером Вадимом Даренко, который когда-то тренировал Андрея Русола.

Играл за "Зирку" U-14 в ДЮФЛ. Попал в "Днепр" на просмотр - это вообще был мой первый просмотр. А тогда оказался в академии "Шахтера" - сразу захотел там остаться. Звали в "Динамо", но я сказал, что хочу в "Шахтер". С детства болею за команду и мечтал туда попасть", - сказал Цуканов.