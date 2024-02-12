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Александрия - Сабуртало. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Александрия - Сабуртало. Смотреть онлайн товарищеский матч

Александрия - Сабуртало. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Олександрія

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В понедельник, 12 февраля, "Александрия" проведет товарищескую игру в рамках турецкого сбора. Соперником команды Руслана Ротаня станет представитель Лиги Эровнули (высшей футбольной лиги чемпионата Грузии) - ФК "Сабуртало".

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени. Трансляция матча будет доступна на YouTube-канале "Александрии".

Товарищеский матч, 12 февраля 2024 год
"Александрия" - "Сабуртало" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Александрии"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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