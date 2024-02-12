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Александрия - Сабуртало. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Александрия - Сабуртало. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Олександрія
В понедельник, 12 февраля, "Александрия" проведет товарищескую игру в рамках турецкого сбора. Соперником команды Руслана Ротаня станет представитель Лиги Эровнули (высшей футбольной лиги чемпионата Грузии) - ФК "Сабуртало".
Начало встречи в 16:00 по киевскому времени. Трансляция матча будет доступна на YouTube-канале "Александрии".
Товарищеский матч, 12 февраля 2024 год
"Александрия" - "Сабуртало" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Александрии"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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