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Пушич: Возглавить Шахтер казалось просто невозможным
Тренер вспомнил о том, как принял предложение "горняков"
Фото: ФК Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, что стало решающим в том, чтобы принять предложение донецкой команды.
- Марино, вам довелось сыграть против "Шахтера" в марте прошлого года в Лиге Европы. Что вы тогда знали о "Шахтере"? Какие были ваши первые впечатления?
- Именно так, в мои обязанности, в частности, входил анализ следующего соперника, поэтому я видел "Шахтер" в нескольких играх и готовился к матчу 1/8 финала Лиги Европы, который мы провели с ними в Варшаве. У меня осталось очень хорошее впечатление от клуба, я смог заглянуть немного глубже в том, что касается игроков, - и не только в отношении их игры, но и в отношении конкретных качеств и характеристик. Важным был следующий шаг и следующее решение.
- В тот момент вы могли подумать, что станете тренером "Шахтера"? Если бы вам это кто-то сказал, какими бы были ваши первые мысли?
- Если честно, нет. Мои первые мысли были бы такими: это просто невозможно, потому что я проводил хороший период в "Фейеноорде", условия для меня сложились прекрасные, я имел прекрасную должность, мне нравилось там работать. Так что это казалось просто невозможным.
- Вдруг случается так, что Дарио Срна приглашает вас возглавить команду как тренер и предлагает возможность стать частью клуба из Донецка, а в клубе достаточно хаотичная ситуация, если говорить не только о структуре, но и об обстоятельствах, в которых он находится. Вы сами упоминали, что у вас за плечами был один успешный сезон, когда вы вывели "Фейенорд" на первое место в турнирной таблице Эредивизи, но все же вы решаете возглавить "Шахтер" как главный тренер. Сколько времени понадобилось на принятие этого решения, с кем вы советовались, чтобы принять это приглашение?
- Прежде всего, должен сказать, что сначала я не понимал, что это вопрос ко мне, я думал, Дарио звонит мне, чтобы посоветоваться со мной относительно определенных вещей о клубе, футболе и тому подобное. Коллеги в футболе часто звонят друг другу, задают вопросы о футболе, определенных вещах или игроках, различных ситуациях, поэтому во время того разговора я уже понял, что на самом деле это вопрос ко мне. Я был очень удивлен и озадачен в тот момент и спросил, действительно ли такое предложение возможно.
С кем я советовался? Я всегда советуюсь с семьей, конечно: женой, братом, сестрой, родителями и т.д., но должен сказать, что прежде всего советуюсь с собой. Независимо от того, подходит мне этот конкретный шаг или нет, я начинаю новую историю только вместе с близкими людьми и принимаю решение.
- Как вы поняли, что перейти в "Шахтер" главным тренером будет правильным решением? "Шахтер" - это клуб из Юго-Восточной Европы, завоевавший много трофеев. Как вы решили возглавить команду, которая переживает сложный период?
- Решающим был разговор с Дарио Срной и Сергеем Палкиным, когда я почувствовал энергию, их видение: они изучали меня максимально, знали обо мне все, очень хорошо знали, как аргументировать, почему я - именно тот человек, решение для них. Та энергия, те хорошие эмоции, та связь, которую я чувствовал с ними, были для меня очень важны, решающие для того, чтобы мы сделали следующий шаг.
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