Пушич: Я думаю, что лучше проиграть 1:5, чем 0:1

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал, что хочет видеть от своих игроков атакующий футбол.

"Это просто ДНК, я вырос в среде, где играли в красивый атакующий, динамичный футбол. Затем это углубилось и впоследствии развилось в Нидерландах, что мне помогло. Я не хочу играть иначе, потому что как тренер я хочу наслаждаться игрой в футбол. Я думаю, что таким образом игроки также получат удовольствие от футбола, и я всегда хочу делать что-то на максимальном уровне, давать что-то красивое, чтобы болельщики видели их способности на поле, а для меня это все делается через атакующий футбол. Это не значит, что мы наивны, что пропускаем много голов.

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В интервью я сказал, что атакующий футбол может выжить только тогда, когда команда умеет хорошо защищаться, и это не означает, что ты защищаешься на своей половине, а означает, что ты защищаешься высоко на половине соперника, - и мне это нравится. Я люблю атаковать, прессинговать, быть активным и инициативным в такой ситуации. Ситуация была такой, что мы брали больше и больше инициативы, мы все лучше и лучше владели мячом, мы больше и больше прессинговали, мы играли качественнее и интенсивнее.

Когда вы чувствуете, что соперник ломается, начинается паника, как это было в тот момент, потому что вы также наблюдаете за жестикуляцией на скамейке соперника. Мы проиграли 1:2, согласен, мы проиграли матч. Вы можете быть довольны этим поражением, но это также не является частью моего характера. Я думаю, что лучше проиграть 1:5, чем 0:1", - сказал Пушич.