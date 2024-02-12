Благодаря голу бразильца. Верес в спарринге победил Лиепаю

У клубов УПЛ продолжается подготовка ко второй части сезона. Большинство клубов сейчас находятся на сборах и проводят товарищеские матчи. Не исключение – "Верес".

В понедельник, двенадцатого февраля, ривненчане сыграли против представителя Латвии "Лиепаи". Матч выдался малорезультативным – все решил один-единственный гол, забитый бразильцем Яго Сикейрой.

Это был седьмой матч "Вереса" на текущих учебно-тренировочных сборах – и третья победа. Пока что команда из Ровного еще не проигрывала. До конца зимнего антракта у "Вереса" запланирован еще минимум один матч – с латвийской "Аудой".

Контрольный матч

"Верес" - "Лиепая" (Латвия) 1:0

Гол: Яго Сикейра