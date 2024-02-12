  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Суркис доволен работой команды на сборах, поиск центрбека продолжается
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Суркис доволен работой команды на сборах, поиск центрбека продолжается

Премьер-лига
Обновлено

Также журналист скоро обещает большое интервью Суркиса

Цыганык: Суркис доволен работой команды на сборах, поиск центрбека продолжается

fcdynamo.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис доволен тем, как команда работает на сборах.

Президент киевлян сейчас также находится в Турции, и журналист пообщавшись с ним, передает слова Суркиса.

"Игорь Михайлович сейчас находится в Турции вместе с командой. Мы с ним пообщались и договорились об интервью, когда он вернется в Украину.

Суркис сказал что доволен работой Шовковского. Доволен тем, как команда работает под большими нагрузками.

Поиск центрального защитника идет, это также подтвердил Суркис. Пока что конкретики нет, но поиск идет, и возможно "Динамо" подпишет центрбека зимой.

По поводу Ярмоленко. Он начал работать в общей группе, ему нужно 2-3 недели для того чтобы, набрать форму. Вряд-ли Шовковский будет использовать Андрея в первых матчах УПЛ, но многое будет зависеть от того, как быстро игрок наберет форму", - сказал Цыганык.

По теме
yellow-arrow
С курьезным автоголом. Александрия в спарринге разгромила грузинский Сабуртало
yellow-arrow
Рыбалка вернулся в общую группу ЛНЗ, два игрока остаются в лазарете
yellow-arrow
Еле обыграли "школьников". Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча
Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости