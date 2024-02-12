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Цыганык: Суркис доволен работой команды на сборах, поиск центрбека продолжается
Также журналист скоро обещает большое интервью Суркиса
fcdynamo.com
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что президент "
Президент киевлян сейчас также находится в Турции, и журналист пообщавшись с ним, передает слова Суркиса.
"Игорь Михайлович сейчас находится в Турции вместе с командой. Мы с ним пообщались и договорились об интервью, когда он вернется в Украину.
Суркис сказал что доволен работой Шовковского. Доволен тем, как команда работает под большими нагрузками.
Поиск центрального защитника идет, это также подтвердил Суркис. Пока что конкретики нет, но поиск идет, и возможно "Динамо" подпишет центрбека зимой.
По поводу Ярмоленко. Он начал работать в общей группе, ему нужно 2-3 недели для того чтобы, набрать форму. Вряд-ли Шовковский будет использовать Андрея в первых матчах УПЛ, но многое будет зависеть от того, как быстро игрок наберет форму", - сказал Цыганык.
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