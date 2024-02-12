Цыганык: Суркис доволен работой команды на сборах, поиск центрбека продолжается

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что президент " Динамо " Игорь Суркис доволен тем, как команда работает на сборах.

Президент киевлян сейчас также находится в Турции, и журналист пообщавшись с ним, передает слова Суркиса.