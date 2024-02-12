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"В Мальорке были шокированы". Цыганык рассказал, почему сорвался трансфер Кащука в Испанию
Все из-за агентов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, почему сорвался переход 23-летнего вингера "Шахтера" Алексея Кащука в испанскую "Мальорку".
"Кащук был близок к переходу в "Мальорку", но именно вмешательство агентов игрока помешали трансферу.
Они попросили сумму отступных, которая превышала сумму зарплаты игрока. В "Мальорке" были шокированы этой суммой, но в итоге трансфер сорвался.
"Шахтер" искал возможность возобновить переговоры с "Мальоркой", но ничего не получилось", - сказал Цыганык.
Напомним, что тренер "Шахтера" Марино Пушич не рассчитывает на игрока, который тренируется в Киеве с командой U-17. При этом, у Кащука осталось 5 месяцев по контракту с "горняками".
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