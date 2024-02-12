"В Мальорке были шокированы". Цыганык рассказал, почему сорвался трансфер Кащука в Испанию

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, почему сорвался переход 23-летнего вингера "Шахтера" Алексея Кащука в испанскую "Мальорку".

"Кащук был близок к переходу в "Мальорку", но именно вмешательство агентов игрока помешали трансферу.

Они попросили сумму отступных, которая превышала сумму зарплаты игрока. В "Мальорке" были шокированы этой суммой, но в итоге трансфер сорвался.

"Шахтер" искал возможность возобновить переговоры с "Мальоркой", но ничего не получилось", - сказал Цыганык.