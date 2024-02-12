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Рыбалка вернулся в общую группу ЛНЗ, два игрока остаются в лазарете
Новости из стана черкасского клуба
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Полузащитник
Таким образом, в лазарете черкасского клуба остаются двое футболистов. У Максима Ковалева возникли проблемы с шейным отделом позвоночника. А вот у Петра Стасюка более серьезная травма - надрыв икроножной мышцы.
По прогнозам медиков, Ковалев должен возобновить тренировку уже на этой неделе. Стасюк, вероятнее всего, полноценно вернется на поле уже в марте.
Напомним, что ЛНЗ проводит зимние сборы в Турции и после осенней части сезона занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.
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