Рыбалка вернулся в общую группу ЛНЗ, два игрока остаются в лазарете

Полузащитник ЛНЗ Сергей Рыбалка вернулся в общую группу команды после повреждения зоны приводной мышцы, сообщает ТаТоТаке.

Таким образом, в лазарете черкасского клуба остаются двое футболистов. У Максима Ковалева возникли проблемы с шейным отделом позвоночника. А вот у Петра Стасюка более серьезная травма - надрыв икроножной мышцы.

По прогнозам медиков, Ковалев должен возобновить тренировку уже на этой неделе. Стасюк, вероятнее всего, полноценно вернется на поле уже в марте.

Напомним, что ЛНЗ проводит зимние сборы в Турции и после осенней части сезона занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.