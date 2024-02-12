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Рыбалка вернулся в общую группу ЛНЗ, два игрока остаются в лазарете

Премьер-лига

Новости из стана черкасского клуба

Рыбалка вернулся в общую группу ЛНЗ, два игрока остаются в лазарете

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

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Полузащитник ЛНЗ Сергей Рыбалка вернулся в общую группу команды после повреждения зоны приводной мышцы, сообщает ТаТоТаке.

Таким образом, в лазарете черкасского клуба остаются двое футболистов. У Максима Ковалева возникли проблемы с шейным отделом позвоночника. А вот у Петра Стасюка более серьезная травма - надрыв икроножной мышцы.

По прогнозам медиков, Ковалев должен возобновить тренировку уже на этой неделе. Стасюк, вероятнее всего, полноценно вернется на поле уже в марте.

Напомним, что ЛНЗ проводит зимние сборы в Турции и после осенней части сезона занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.

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Сергей Рыбалка Максим Ковалев Петр Стасюк ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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