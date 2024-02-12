Ворскла провела не анонсированный спарринг. Забила шесть голов

Полтавская "Ворскла" провела не анонсированный спарринг. Полтавчанам противостоял узбекистанский "Пахтакор". Украинский клуб не сообщал об игре, а также не организовывал трансляцию матча.

Спарринг закончился победой "Ворсклы" 6:0. Голы забивали Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Скляр и дважды Степанюк.

Для "Ворсклы" это уже был седьмой спарринг на этих сборах. Команда Сергея Долганского одержала шесть побед и однажды проиграла.

До конца сборов "Ворскла" еще сыграет с грузинским "Сабуртало". Спарринг запланирован на 15-е февраля.

Контрольный матч

"Ворскла" - "Пахтакор" (Узбекистан) 6:0

Голы: Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Степанюк, Степанюк, Скляр

"Ворскла"" Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: игрок на просмотре, Крупский, Степанюк, Скляр, Хрипчук, Павлюк.