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Ворскла провела не анонсированный спарринг. Забила шесть голов

Премьер-лига

Полтавчане разгромили Пахтакор

Ворскла провела не анонсированный спарринг. Забила шесть голов

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

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Полтавская "Ворскла" провела не анонсированный спарринг. Полтавчанам противостоял узбекистанский "Пахтакор". Украинский клуб не сообщал об игре, а также не организовывал трансляцию матча.

Спарринг закончился победой "Ворсклы" 6:0. Голы забивали Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Скляр и дважды Степанюк.

Для "Ворсклы" это уже был седьмой спарринг на этих сборах. Команда Сергея Долганского одержала шесть побед и однажды проиграла.

До конца сборов "Ворскла" еще сыграет с грузинским "Сабуртало". Спарринг запланирован на 15-е февраля.

Контрольный матч
"Ворскла" - "Пахтакор" (Узбекистан) 6:0
Голы: Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Степанюк, Степанюк, Скляр

"Ворскла"" Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: игрок на просмотре, Крупский, Степанюк, Скляр, Хрипчук, Павлюк.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Игорь Семйон
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