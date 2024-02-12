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Ворскла провела не анонсированный спарринг. Забила шесть голов
Полтавчане разгромили Пахтакор
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Полтавская "Ворскла" провела не анонсированный спарринг. Полтавчанам противостоял узбекистанский "Пахтакор". Украинский клуб не сообщал об игре, а также не организовывал трансляцию матча.
Спарринг закончился победой "Ворсклы" 6:0. Голы забивали Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Скляр и дважды Степанюк.
Для "Ворсклы" это уже был седьмой спарринг на этих сборах. Команда Сергея Долганского одержала шесть побед и однажды проиграла.
До конца сборов "Ворскла" еще сыграет с грузинским "Сабуртало". Спарринг запланирован на 15-е февраля.
Контрольный матч
"Ворскла" - "Пахтакор" (Узбекистан) 6:0
Голы: Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Степанюк, Степанюк, Скляр
"Ворскла"" Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк.
На замену выходили: игрок на просмотре, Крупский, Степанюк, Скляр, Хрипчук, Павлюк.
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