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С курьезным автоголом. Александрия в спарринге разгромила грузинский Сабуртало
Руслан Ротань сегодняшним матчем должен быть доволен
fco.com.ua
12 января "
"Горожане" уверенно провела поединок, доминируя фактически на протяжении всех 90 минут.
На 32 минуте защитник грузин отдал пас на своего голкипера, а тот, под давлением Де просто не попал по мячу, и тот закатился в ворота – 1:0.
На 57-й минуте, после розыгрыша углового в исполнении Дениса Костышина, Артем Шулянский пробил в перекладину, но на добивание первый подоспел Погорелый – 2:0.
На 88-й минуте Владислав оформил дубль после ассиста Сигеева – 3:0.
Следующий спарринг команда Ротаня проведет 15 февраля против армянского "Пюника"
"Александрия" - "Сабуртало" 3:0
Голы: автогол "Сатуртало"( 32), Погорелый, (57, 88)
Состав "Александрии": Георгий Ермаков, Сергей Логинов, Антон Кравченко (К), Данил Скорко, Евгений Смирный, Иван Калюжный, Артем Кулаковский, Родион Плакса, Артем Шулянский, Денис Костышин, Де
Запасные: Виктор Долгий, Роман Савченко, Данил Ващенко, Кирилл Сигеев, Мадисон, Джевани, Безерра, Владислав Погорелый
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