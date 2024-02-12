С курьезным автоголом. Александрия в спарринге разгромила грузинский Сабуртало

12 января " Александрия " провела свой очередной спарринг – сыграли с грузинским "Сабуртало".

"Горожане" уверенно провела поединок, доминируя фактически на протяжении всех 90 минут.

На 32 минуте защитник грузин отдал пас на своего голкипера, а тот, под давлением Де просто не попал по мячу, и тот закатился в ворота – 1:0.

На 57-й минуте, после розыгрыша углового в исполнении Дениса Костышина, Артем Шулянский пробил в перекладину, но на добивание первый подоспел Погорелый – 2:0.

На 88-й минуте Владислав оформил дубль после ассиста Сигеева – 3:0.

Следующий спарринг команда Ротаня проведет 15 февраля против армянского "Пюника"

"Александрия" - "Сабуртало" 3:0

Голы: автогол "Сатуртало"( 32), Погорелый, (57, 88)

Состав "Александрии": Георгий Ермаков, Сергей Логинов, Антон Кравченко (К), Данил Скорко, Евгений Смирный, Иван Калюжный, Артем Кулаковский, Родион Плакса, Артем Шулянский, Денис Костышин, Де

Запасные: Виктор Долгий, Роман Савченко, Данил Ващенко, Кирилл Сигеев, Мадисон, Джевани, Безерра, Владислав Погорелый