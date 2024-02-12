Тренер Вереса: Забили победный гол в конце матча - формируем таким образом характер

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал победу в спарринге против латвийской "Лиепаи" (1:0).

"Победа – это, конечно, хорошее настроение. Но есть информация для размышлений. 1:0 – минимальная победа. Но здесь надо сделать и поправку на качество поля. Оно уже не то, что три недели назад и это сказалось на атакующих действиях. На лучшем поле было бы больше голевых моментов.

Забили победный гол в конце матча. Мы формируем таким образом характер. Часто общаемся об этом. Надеюсь, этот характер будем проявлять в чемпионате. Также есть определенные шаги по пониманию наших принципов игры в обороне.

Относительно действий Яго – он комфортно чувствует себя на позиции десятки. Агрессивную игру демонстрирует и добавляет баланса в атаке. Михаил Шестаков – тоже молодец. Это наша живая легенда. Он терпит, иногда играет меньше, чем заслуживает. За это ему большая благодарность", - сказал Шандрук.