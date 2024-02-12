Карпаты интересовались Салюком. Отказались от подписания, узнав цену от Черноморца

"Карпаты" интересовались защитником "Ч ерноморца " Владимиром Салюком, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Впрочем, львовяне отказались от варианта после того, как одесситы назвали цену на игрока.

Напомним, что в июне Вацко говорил, что в контракте Салюка с "Черноморцем" прописана клаусула 1 млн долларов.

В текущем сезоне 21-летний Салюк провел 16 матчей за "Черноморец" без результативных действий.