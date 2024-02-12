Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты интересовались Салюком. Отказались от подписания, узнав цену от Черноморца
Многие интересовались центрбеком
instagram.com/vova.salyuk
"Карпаты" интересовались защитником "Ч
Впрочем, львовяне отказались от варианта после того, как одесситы назвали цену на игрока.
Напомним, что в июне Вацко говорил, что в контракте Салюка с "Черноморцем" прописана клаусула 1 млн долларов.
В текущем сезоне 21-летний Салюк провел 16 матчей за "Черноморец" без результативных действий.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Месси рассказал, что почувствовал в момент, когда Мбаппе сравнял счет в финале ЧМ
- Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
- Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в 24 года. Известны причины
- Умеров сообщил об отставке Залужного с должности главнокомандующего ВСУ
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн