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Карпаты интересовались Салюком. Отказались от подписания, узнав цену от Черноморца

Премьер-лига
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Многие интересовались центрбеком

Карпаты интересовались Салюком. Отказались от подписания, узнав цену от Черноморца

instagram.com/vova.salyuk

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"Карпаты" интересовались защитником "Черноморца" Владимиром Салюком, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Впрочем, львовяне отказались от варианта после того, как одесситы назвали цену на игрока.

Напомним, что в июне Вацко говорил, что в контракте Салюка с "Черноморцем" прописана клаусула 1 млн долларов.

В текущем сезоне 21-летний Салюк провел 16 матчей за "Черноморец" без результативных действий.

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Черноморец (Одесса) Карпаты (Львов) Владимир Салюк
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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