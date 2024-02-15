В проекте УПЛ-ТВ участвуют не только "плюсы", а еще две компании, имеющие собственные передвижные студии

Как стало известно UA-Футбол, УПЛ в процессе создания, запуска и функционирования УПЛ-ТВ сотрудничает с тремя компаниями, одна из них - "1+1 media". Но есть еще две, которые имеют собственные передвижные станции. Платит за все Лига. Съемка одного матча стоит около 350 тысяч гривен. Но еще стоит учитывать сопутствующий контент.

Например, только за музыкальную библиотеку для канала Лига обязуется платить правообладателям около ста тысяч гривен в год. УПЛ в финансировании помогают спонсоры и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг.

Значительно больше на новой медиаплощадке станет рекламы Vbet. Эта реклама будет помогать Лиге тянуть финансовую составляющую. Сейчас речь о прибыли Лиги не идет.