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Стало известно, как возник проект УПЛ-ТВ. Все расходы несет Лига
Пока что – без прибыли
Фото - UA-Футбол
Начиная с первого весеннего тура, тринадцать клубов УПЛ объединились в телепул, организатором которого выступает Лига. Стало известно, как возник проект.
Как узнали журналисты UA-Футбол на брифинге УПЛ, новый проект UPL-TV впервые был представлен в конце декабря прошлого года на Общем собрании клубов Премьер-лиги. Клубы проголосовали за то, чтобы как минимум до конца нынешнего сезона новый проект был внедрен в жизнь.
Съемки и трансляции матчей будут проходить в обычном режиме. Но в первой половине сезона все было за счет клубов. Продукт отдавали на Megogo, а те просто транслировали. После создания нового пула все съемки будет оплачивать Премьер-лига, которая выступает как заказчик. Сейчас матчи будут транслироваться во всех основных кабельных сетях.
Сейчас о прибыли речь не идет. Первоочередная задача организаторов – сделать продукт, который был бы доступным для максимально возможного количества зрителей. Организаторы допускают, что если со следующего сезона доходы начнут превышать расходы, то появится возможность распределять эти доходы среди клубов.
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