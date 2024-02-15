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Матчи УПЛ будут транслироваться на международных медиаплатформах

Премьер-лига
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Об этом рассказали организаторы

Матчи УПЛ будут транслироваться на международных медиаплатформах

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Матчи УПЛ после запуска нового канала УПЛ-ТВ будут более широко транслироваться на международных медиаплатформах. Организаторы договорились о расширении международной дистрибуции.

Читайте такжеВ проекте УПЛ-ТВ участвуют не только "плюсы", а еще две компании, имеющие собственные передвижные студии

Об этом сообщают журналисты UA-Футбол с брифинга.

Организаторы договорились о дистрибуции продукта с Ла Лига+ ОТТ (PPV или пакет), Panda Interactive (PPV, team - покупка матчей отдельной команды, пакет), Setanta Sports, Ланет (Чехия + Европа) а также с медиа площадками, которые транслируют футбол в США.

Матчи УПЛ будут транслироваться на международных медиаплатформах - изображение 1

Матчи УПЛ будут транслироваться на международных медиаплатформах - изображение 2

Принципиальная позиция УПЛ – не транслировать матчи на территорию стран-агрессоров.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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