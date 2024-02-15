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Матчи УПЛ будут транслироваться на международных медиаплатформах
Об этом рассказали организаторы
Фото - UA-Футбол
Матчи УПЛ после запуска нового канала УПЛ-ТВ будут более широко транслироваться на международных медиаплатформах. Организаторы договорились о расширении международной дистрибуции.
Об этом сообщают журналисты UA-Футбол с брифинга.
Организаторы договорились о дистрибуции продукта с Ла Лига+ ОТТ (PPV или пакет), Panda Interactive (PPV, team - покупка матчей отдельной команды, пакет), Setanta Sports, Ланет (Чехия + Европа) а также с медиа площадками, которые транслируют футбол в США.
Принципиальная позиция УПЛ – не транслировать матчи на территорию стран-агрессоров.
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