Матчи УПЛ будут транслироваться на международных медиаплатформах

Матчи УПЛ после запуска нового канала УПЛ-ТВ будут более широко транслироваться на международных медиаплатформах. Организаторы договорились о расширении международной дистрибуции.

Об этом сообщают журналисты UA-Футбол с брифинга.

Организаторы договорились о дистрибуции продукта с Ла Лига+ ОТТ (PPV или пакет), Panda Interactive (PPV, team - покупка матчей отдельной команды, пакет), Setanta Sports, Ланет (Чехия + Европа) а также с медиа площадками, которые транслируют футбол в США.

Принципиальная позиция УПЛ – не транслировать матчи на территорию стран-агрессоров.