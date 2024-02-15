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В УПЛ сформирован шорт-лист комментаторов. Но организаторы отказались называть фамилии

Премьер-лига

Будет известно уже по факту

В УПЛ сформирован шорт-лист комментаторов. Но организаторы отказались называть фамилии

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В Киеве сегодня, пятнадцатого февраля, проходит брифинг по УПЛ-ТВ. Организаторы отвечают на вопросы и рассказывают нюансы функционирования нового канала УПЛ-ТВ.

Как сообщают журналисты UA-Футбол с брифинга, организаторы получили вопросы о комментаторах матчей УПЛ. Шорт-лист этих комментаторов уже сформирован. Однако фамилии тех, кто будет комментировать матчи, организаторы не назвали.

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Ранее инсайды на эту тему выдавали украинские блогеры-журналисты.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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