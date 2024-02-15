В УПЛ сформирован шорт-лист комментаторов. Но организаторы отказались называть фамилии

В Киеве сегодня, пятнадцатого февраля, проходит брифинг по УПЛ-ТВ. Организаторы отвечают на вопросы и рассказывают нюансы функционирования нового канала УПЛ-ТВ.

Как сообщают журналисты UA-Футбол с брифинга, организаторы получили вопросы о комментаторах матчей УПЛ. Шорт-лист этих комментаторов уже сформирован. Однако фамилии тех, кто будет комментировать матчи, организаторы не назвали.

Ранее инсайды на эту тему выдавали украинские блогеры-журналисты.